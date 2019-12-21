КИЕВ, 21 дек — ПРАЙМ. Первый энергоблок Запорожской атомной электростанции подключен к сети после завершения планового капитального ремонта, сообщила в субботу пресс-служба оператора украинских АЭС компании "Энергоатом".

"Двадцатого декабря 2019 года в 19.59 (20.59 мск) энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к сети после завершения планового капитального ремонта", — говорится в сообщении.

По данным компании, в работе находятся пять энергоблоков АЭС, на третьем энергоблоке продолжаются вторые сутки планового капитального ремонта. Замечаний к работе основного оборудования нет, радиационный фон в районе расположения АЭС не превышает установленных допустимых значений.

Запорожская АЭС — крупнейший энергетический объект на Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй — в 1985 году, третий — в 1986 году, четвертый — в 1987 году, пятый — в 1989 году, шестой — в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.