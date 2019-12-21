МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Санкции США не остановят "Северный поток-2", хотя и затруднят его реализацию, проект будет завершён, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Министерство финансов США выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

"Санкции, безусловно, затрудняют реализацию проекта. Швейцарская компания Allseas, на которую пришёлся основной удар, сейчас ищет решение по вопросу о том, как будут применяться санкции. Но остановить санкциями проект невозможно. Решение будет найдено и проект будет завершён", — заявил Морозов.

По его словам, надо чётко понимать, что это война не столько с Россией, сколько с европейцами и европейскими компаниями. "Немцы, как известно, категорически против санкций", — напомнил сенатор.