МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 декабря, уменьшились на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 441,4 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения этих запасов на 1,7 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, увеличилась на 0,1 миллиона, до 12,9 миллиона баррелей в день.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 2,4 миллиона баррелей — до 37,8 миллиона.

Запасы бензина поднялись на 2 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 239,3 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста на 1,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю уменьшились на 0,2 миллиона баррелей, или на 0,1%, составив 124,9 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,8 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился, оставшись на отметке в 635 миллионов баррелей.