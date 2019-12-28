МИНСК, 28 дек — ПРАЙМ. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 29 декабря вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".

Концерн придерживается политики поэтапного изменения цен на автотопливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. Нынешнее изменение цен на топливо — уже 28-е в текущем году, чаще они повышались на копейку. В 2018 году розничные цены на топливо в республике менялись 27 раз.

"Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию роста мировых котировок нефти, с 29 декабря 2019 года на автозаправочных станциях Республики Беларусь стоимость автомобильного топлива изменяется на 1 копейку", — говорится в сообщении.

Таким образом, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,64 белорусского рубля (48,26 российского рубля, или 0,79 доллара), АИ-95-К5-Евро — 1,74 белорусского рубля (51,2 российского рубля, или 0,83 доллара), АИ-98-К5-Евро — 1,96 белорусского рубля (57,67 российского рубля, или 0,93 доллара), дизельного топлива — 1,74 белорусского рубля (51,2 российского рубля, или 0,83 доллара).