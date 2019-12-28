КИЕВ, 28 дек — ПРАЙМ. Украина ограничит мощности АЭС 1-2 января и прекратит 1-7 января импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, это связано с традиционным снижением потребления электроэнергии в праздничные дни, сообщается на сайте компании "Укрэнерго".

"Указанные ограничения мощности АЭС до 9 500-10 000 МВт будут действовать лишь 1-2 января 2019 — праздничные дни, когда традиционно значительно снижается уровень общего потребления электроэнергии в энергосистеме. После этого предусмотрен возврат АЭС к ранее запланированному графику работы. Вместе с тем импорт в ОЭС Украины из Беларуси и Российской Федерации ограничен до нуля в течение всех часов суток на весь праздничный период — 1-7 января 2020", — сообщается на сайте компании.

Отмечается, что ограничение мощностей АЭС в январе 2020 года является кратковременным и "не должно привести к увеличению ни тарифа "Укрэнерго", ни конечной стоимости электроэнергии, а тем более — увеличению доли импорта в ОЭС Украины".

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", которым запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. В то же время кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. В сентябре Рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии, и в начале октября Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ по таким договорам.