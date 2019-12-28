МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении на полтора года особенностей применения законодательства о госрегулировании тарифов на газ в Крыму и Севастополе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону об образовании в РФ двух этих регионов, до 1 января 2020 года законодательство в сфере газоснабжения, в том числе о госрегулировании цен (тарифов) в этой сфере, применяется в Крыму с учетом особенностей, установленных правительством РФ. Принятый закон продлевает применение этих особенностей до 1 июля 2021 года.

В частности, такие особенности предусматривают согласование с ФАС регулируемых тарифов на транспортировку газа и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги поставщиков газа. В Крыму также допускается дифференциация оптовых цен на газ, определяемых ФАС, для различных категорий потребителей, включая установление цен ниже экономически обоснованного уровня для одних категорий за счет более высоких цен для других. Тарифы на услуги транспортировки газа могут устанавливаться на срок менее трех лет.

Оптовые и розничные цены на газ для жителей Крыма и Севастополя устанавливаются исходя из целей их поэтапного доведения до уровня цен Южного федерального округа.

Очередная индексация оптовых цен на газ для потребителей Крыма и Севастополя должна быть проведена 1 января 2020 года.