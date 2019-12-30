МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. "Газпром" определил покупателя 34%-ной доли в операторе газотранспортной системы Латвии Conexus Baltic Grid, говорится в сообщении Газпромбанка.

Торги прошли в понедельник на электронной торговой площадке ГПБ. Начальная цена была установлена на уровне 79 миллионов евро, минимальная цена — 70 миллионов евро. Аукцион проводился по комбинированной схеме: сначала пошаговое снижение начальной цены торгов до минимальной, затем пошаговое повышение цены торгов.

В торгах участвовали два претендента, весь продаваемый пакет достался одному из них.

"Газпром" приобрел 34,099% акций в латвийском газотранспортном операторе Conexus Baltic Grid в 2017 году в рамках реорганизации монопольной Latvijas Gaze. Однако по требованию Третьего энергопакета ЕС "Газпром" теперь должен был продать свою долю в операторе ГТС, так как по этим правилам газодобывающие компании не могут иметь долей в газотранспортных компаниях страны.