МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Отказ компании Allseas завершать работы по "Северному потоку-2" сдвинет сроки ввода вправо, но проект будет реализован, мощности для этого имеются, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Компания на фоне незаконных, с нашей точки зрения, санкций США приняла решение о завершении работ. Это решение компании, безусловно, сдвинет вправо, как говорится, сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием, но проект, мы надеемся, будет введен в действие, необходимые мощности для этого имеются, мы об этом уже говорили", — сказал Песков журналистам.

В ответ на уточняющий вопрос, планирует ли Россия вводить санкции в отношении Allseas, Песков сказал, что "это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичными".

У Пескова также поинтересовались новыми сроками ввода проекта в работу. "Я не думаю, что кто-то возьмется сейчас называть дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства, я бы сказал так, с такими действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом, с нормами международной торговли и коммерческих отношений. Это, да, создает проблемы", — заявил пресс-секретарь президента.

При этом Песков повторил, что действия США не подвергают "сомнению проект как таковой и его завершение".

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока-2".