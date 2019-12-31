МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Россия планирует наращивать производство СПГ и стать конкурентом США на мировых рынках – прежде всего в Европе. Вашингтон для обеспечения конкурентоспособности своих производителей СПГ намерен использовать санкции против российских компаний.

Проект "Газпрома" "Северный поток-2" (СП-2) уже подвергся санкциям со стороны США, проекты "Новатэка" – на очереди.

РОССИЯ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ПРОИЗВОДСТВО СПГ

Министерство энергетики РФ представило проект энергетической стратегии на период до 2035 года. В соответствии со стратегией, Минэнего РФ ожидает роста добычи газа до 795-820 млрд куб. м уже в 2024 году и до 850-924 млрд куб. м — к 2035 году. Министр энергетики РФ Александр Новак ожидает, что добыча газа в 2019 году составит 738 млрд куб. м — на 1,7% больше, чем годом ранее.

При этом Россия планирует наращивать производство СПГ быстрыми темпами: до 46-65 млн т/г к 2024 году, а к 2035 объемы могут вырасти до 70-82 млн т/г, согласно стратегии.

Практически весь производимый в России СПГ предназначен для экспорта, поэтому в случае успешной реализации стратегии Минэнерго, Россия становится одним из лидеров на мировом рынке СПГ. По данным западных источников, в 2019 году Россия опередила Малайзию по экспорту СПГ. Объем поставок из России достиг 3,7 млрд куб. футов/сут. (38,2 млрд куб. м).

Сейчас в России сформировались два основных центра производства СПГ– на Сахалине и Ямале. Кроме того, запущен в эксплуатацию среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке мощностью 660 тыс. т/г.

В 2018 году выпуск СПГ составил 18,9 млн тонн. По словам Новака, в 2020 году производство увеличится до 40,2 млн тонн, а к 2035 году может достигнуть 100-120 млн тонн – значительно больше, чем предусматривается в стратегии Минэнерго.

Развитие производства СПГ в России уже оказывает влияние на газовый рынок Европы. Доля российского газа в ЕС выросла до 45% благодаря экспорту СПГ с Ямала.

По предварительным оценкам, в этом году Австралия поставит за рубеж 78 млн тонн СПГ и опередит Катар, который был бесспорным лидером на рынке СПГ последние десятилетия. Ожидается, что в 2020 году Катар поставит за рубеж СПГ в объеме 75 млн тонн.

Катарское руководство не намерено мириться с экспансией Австралии на мировом рынке газа. В ноябре государственная компания Qatar Petroleum раскрыла планы увеличения мощностей по производству СПГ до 126 млн т/г к 2027 году по сравнению с 77 млн т/г в настоящее время. В отличие от Австралии, Катар имеет все предпосылки для наращивания производства — огромную ресурсную базу и очень низкую себестоимость добычи. Но Катар крайне уязвим, поскольку расположен в Персидском заливе – самом нестабильном регионе в мире – и имеет сложные политические отношения с соседями.

В течение ближайших пяти лет США могут оставить позади Катар и Австралию, и к 2024 году создать самые большие в мире мощности по производству и экспорту СПГ.

ЗАОКЕАНСКИЙ МАСТОДОНТ

США наращивают добычу природного газа – в первую очередь за счет сланцевых структур. В 2018 году в стране было добыто 82,8 млрд куб. футов/сут. По предварительным данным, в 2019 году добыча выросла на 10% и превысила 92 млрд куб. футов/сут. Но из-за низких цен, растущей задолженности сланцевых компаний в 2020 году прогнозируется увеличение добычи всего на 3% — до 95 млрд куб. футов/сут.

Несмотря на ожидаемое замедление темпов роста добычи газа, американские компании продолжат наращивать мощности по производству и экспорту СПГ. В 2019 году совокупная мощность американских СПГ-заводов увеличилась до 6,9 млрд куб. футов/сут. (71,3 млн т/г), а экспорт СПГ составил 4,9 млрд куб. футов/сут. (50,6 млн т/г). Ряд экспертов даже прогнозируют, что несколько СПГ-терминалов в 2020 году могут быть остановлены из-за превышения предложения над спросом. Низкие цены и недостаточный спрос могут поставить под угрозы многие СПГ-проекты в США.

В четвертом квартале 2019 года сингапурская компания Pavilion Energy отказалась от поставок американского СПГ, а некоторые китайские компании выставили на продажу несколько ранее приобретенных партий из-за избытка предложения на внутреннем рынке.

В 2020 году планируется введение в эксплуатацию СПГ-заводов – Cameron, Freeport и Elba Island – совокупной мощностью 1,4 млрд куб. футов/сут. (10,5 млн т/г). Однако низкие цены на СПГ в будущем могут стать препятствием для заключения долгосрочных соглашений, которые необходимы американским компаниям, чтобы получать банковские кредиты и финансировать проекты по строительству новых СПГ-заводов.

Сложная ситуация на газовом рынке пока не привела к изменению текущих планов, согласно которым США к 2024 году должны стать крупнейшим экспортером СПГ в мире – объем поставок за рубеж достигнет 13,6 млрд куб. футов/сут. (свыше 100 млн т/г).

Перемирие в торговой войне между Вашингтоном и Пекином благоприятно сказывается на всей мировой экономике, но китайский рынок по-прежнему остается закрытым для американского СПГ из-за высокой импортной пошлины, которая составляет 25%. Более того, "Газпром" начал поставки трубопроводного газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Объем поставок в 2020 году составит 5 млрд куб. м, будет наращиваться в последующие годы и к 2025 году достигнет 38 млрд куб. м.

Даже в случае полного урегулирования торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином, американский СПГ на китайском рынке может оказаться невостребованным из-за роста предложения и ужесточения конкуренции.

САНКЦИИ США: МИЛЛЕР – ПОД ПРИЦЕЛОМ, МИХЕЛЬСОНУ ПРИГОТОВИТЬСЯ

Американским производителям СПГ необходим рынок сбыта. Если Китай закрыт, то таким рынком должна стать Европа. Вашингтон уже нанес серьезный удар по экономическим интересам "Газпрома", напугав санкциями европейские компании, принимающие участие в строительстве СП-2. Завершение проекта переносится на неопределенный срок. Остановка строительства СП-2 – удар не только по "Газпрому", а в первую очередь, по его партнерам – крупнейшим европейским энергетическим компаниям.

В 2014 году США ввели отраслевые санкции против российских нефтегазовых компаний, включая "Газпром", который постоянно демонизируется на Западе. Позже санкции были распространены на гигантское Южно-Киринское месторождение "Газпрома" на шельфе Сахалина. Для освоения этого месторождения в 2016 году в Китае было приобретено судно-трубоукладчик Jascon 18, переименованное в "Академик Черский". Это судно – последняя надежда "Газпрома" завершить строительство газопровода СП-2.

При текущих низких ценах на газ американский СПГ не способен конкурировать с российским трубопроводным газом. Летом 2019 года, когда цены на газ были самыми низкими, СПГ из США в Европу поставлялся с операционным убытком, что нанесло серьезный финансовый ущерб многим американским компаниям, но не "Газпрому".

Вашингтону необходимо устранить конкурента и расчистить рынок в Европе для своих компаний, поэтому будут предприниматься все действия, направленные против интересов российской компании. Следует ожидать активизации проамериканского лобби в Брюсселе, "зеленых" партий и природоохранных организаций и отдельных экоактивистов. Борьба против "Газпрома" уже ведется на государственном уровне – санкций против СП-2 включены в военный бюджет США. Американский истэблишмент нашел способ монетизации политики. Ничего личного, только бизнес.

Ужесточением санкций против "Газпрома" дело не ограничится. Успешно конкурировать с американским СПГ в Европе может "Новатэк", который также станет мишенью для санкций со стороны Вашингтона. По предварительным оценкам, "Новатэк" и его партнеры в 2019 году поставили в Европу свыше 80% продукции, произведенной в рамках проекта "Ямал СПГ" – около 13,8 млн тонн. ЕК признает, что Россия – читай "Новатэк" – становится все более важным поставщиком СПГ на европейский рынок, на котором доля российского СПГ составляет от 15% до 19% — значительно больше, чем американского СПГ.

В начале 2020 года ожидается ввод в эксплуатацию четвертой производственной линии "Ямал СПГ" мощностью до 1 млн т/г. Кроме того, дан старт новому масштабному проекту "Арктик СПГ-2", в рамках которого будут построены три производственные линии мощностью 6,6 млн т/г каждая. Запуск первой линии планируется в конце 2022-начале 2023 года. Полностью проект будет завершен до 2026 года. При этом, "Новатэк" обладает огромной ресурсной базой, а себестоимость добычи немногим выше, чем в Катаре, но значительно ниже, чем в США.

"Новатэк" представляет для американских производителей СПГ прямую угрозу, поскольку российская компания одновременно с реализацией "Арктик СПГ-2" создает отечественный технологии сжижения природного газа, заказывает СПГ-танкеры и намерен строить в России инфраструктуру, необходимую для транспортировки, перевалки и хранения СПГ. Минэнерго РФ закладывает в стратегию создание в Арктической зоне специализированных центров (хабов) по перевалке, хранению и торговле СПГ, реализацию проектов строительства терминалов на Камчатке и в Мурманске.

В западных СМИ уже называют проекты "Новатэка" новым оружием Путина и угрозой для свободного западного рынка. Следующий шаг, введение санкций против участников СПГ-проектов "Новатэка" – это вопрос времени.