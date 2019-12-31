МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке нефти и газа, сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.

"Премьер-министр РФ и президент Белоруссии договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке углеводородов в Белоруссию", — рассказал Осипов журналистам.

"Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, а также поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством", — отметили в свою очередь в пресс-службе кабмина РФ.

Достигнута договоренность об организации "конкретной работы по поставкам углеводородного сырья" в Белоруссию, сообщила во вторник пресс-служба главы республики.

"Стороны обменялись поздравлениями и теплыми пожеланиями в связи с наступающим Новым годом. Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с (президентом РФ – ред.) Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь", — приводит сообщение пресс-службы госагентство Белта.

Кроме того, Лукашенко обсудил по телефону с главой Минэнерго РФ Александром Новаком графики и компании, которые будут поставлять нефть в республику, сообщило во вторник агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Эти же вопросы (поставки в Белоруссию углеводородного сырья из РФ — ред.) Александр Лукашенко обсудил сегодня по телефону с министром энергетики России Александром Новаком. Речь шла о конкретных графиках и компаниях, которые будут поставлять нефть в Беларусь", — говорится в сообщении.