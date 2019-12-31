КИЕВ, 31 дек /ПРАЙМ/. Новый контракт Киева и Москвы по транзиту российского газа в Европу не является победой для Украины, считает бывший президент Петр Порошенко.

Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита газа с 1 января.

Кроме того, протокол включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

"Я твердо убежден, это не выигрыш Украины. Это значит либо некомпетентность, либо что-то хуже. Прямые позиции неравнодушных украинцев, которые ударили в набат, остановили от широкомасштабных прямых закупок", — заявил Порошенко в эфире телеканал "Прямой".

По его словам, нужно было продолжить судебные разбирательства с российской стороной, так как иски уже готовы. "Почему-то Украина отказывается добровольно от суммы исков до 20 миллиардов долларов", — отметил экс-президент.