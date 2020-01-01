САРАТОВ, 1 янв /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. ООО "ГМТ-Саратов" планирует в 2021 году ввести в эксплуатацию завод по производству сжиженного природного газа с объемом инвестиций 2,84 миллиарда рублей на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Петровск" в Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития области.

Статус территории опережающего социально-экономического развития был присвоен Петровску в сентябре 2017 года, он позволяет предоставлять инвесторам налоговые льготы. ООО "ГМТ-Саратов" (прежнее название "ГМТ РосАгро") с проектом строительства малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа стало одним из первых резидентов этого ТОСЭР.

"Стоимость проекта составляет 2,84 миллиарда рублей. В настоящее время резидентом ТОСЭР "Петровск" продолжается работа по подготовке проектно-сметной документации на строительство завода и объектов инфраструктуры, а также по получению заемных средств в кредитных учреждениях. В 2021 году планируется запуск завода в эксплуатацию, в 2022 году – выход на проектную мощность", — сказала собеседница агентства.