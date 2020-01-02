МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Актуализированные требования к осветительным устройствам, которые ограничивают использование устаревших ртутных ламп и светильников большой мощности, с 1 января вступили в силу в России.

Новые требования введены постановлением правительства от 10 ноября 2017 года. Они касаются как ламп для внутреннего освещения, так и светильников для внешнего, уличного. При этом на первом этапе, с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года, запрет относился к маломощным лампам — 250 Вт и меньше, теперь же они будут касаться ламп большей мощности. Такие лампы широко используются в промышленном, уличном освещении и ЖКХ.

Требования первого этапа фактически запретили компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Эти популярные у населения лампы содержат соединения ртути (2-2,5 мг) и требуют специальных условий хранения и утилизации, при этом большинство из них не проходят процедуру специальной утилизации после использования в домохозяйствах.

Минпромторг РФ считает, что рынок готов к выполнению новых требований. "Российские производители уже сегодня выпускают полный спектр осветительных приборов с использованием светодиодов, которые могут заменить приборы с ртутными лампами. При этом, подчеркнем, осветительный приборы с использованием светодиодов потребляют на десятки процентов меньше электрической энергии и экологически безопасны, в отличие от приборов с ртутными лампами", — пояснили РИА Новости в Минпромторге.

Как также отметили в ведомстве, наиболее мощные ртутные лампы установлены в основном в системах наружного освещения, таких осветительных приборов в стране больше 5 миллионов, и все они могут быть модернизированы с заменой на светодиодные светильники.

"Энергопотребление современных светодиодных светильников российского производства в два-три раза ниже ртутных светильников, они не боятся перепадов напряжения, работают при температуре от минус 40 до плюс 50, имеют возможность диммирования (уменьшения яркости освещения) и служат во много раз дольше ртутных светильников", — подчеркнули в Минпромторге.