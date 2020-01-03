МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. "Транснефть" с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, однако транзит нефти через страну идет без ограничений, сообщил РИА Новости официальный представитель российской монополии Игорь Демин.

"Мы осуществляем прокачку нефти в рамках заявок от нефтекомпаний. У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ", — сказал он.

При этом он подчеркнул, что транзит нефти не прекращался. "При этом транзит нефти через Белоруссию идёт без всяких ограничений", — сказал он.