МИНСК, 3 янв — ПРАЙМ. Крупнейший белорусский оператор АЗС, государственное производственное объединение "Белоруснефть" не ожидает дефицита топлива в республике в ближайшие десять дней с учетом прекращения поставок российской нефти на два белорусских НПЗ, заявил РИА Новости в пятницу заместитель гендиректора предприятия по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергей Каморников.

В пятницу источник в нефтяной отрасли республики сообщил РИА Новости, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Немногим позднее госконцерн "Белнефтехим" подтвердил этот факт, отметив, что загрузка заводов снижена до технологического минимума. При этом в концерне обратили внимание, что проработка поставок нефти для белорусских НПЗ осуществляется "по различным направлениям, а не только из РФ". В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы в республике работают на сформированных ранее запасах нефти.

В свою очередь российская "Транснефть" сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через страну идет без ограничений.

"Поступление всех видов нефтепродуктов на нефтебазы "Белоруснефти" с белорусских НПЗ осуществляется ежедневно. Кроме того, в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на десять дней. Дефицита топлива не ожидается", — заявил Каморников. Он также добавил, что все заправочные станции сети "Белоруснефти" работают в штатном режиме.

Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. В понедельник-вторник, 30-31 декабря, президенты Белоруссии и России провели две телефонных беседы, в ходе которых обсуждали эту тему. Во вторник, 31 декабря, глава госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и РФ и заключить контракты на поставку нефти в страну "с целью обеспечения бесперебойной работы" двух НПЗ. Также Рыбаков сообщил, что Лукашенко поручил обеспечить уже в ближайшие дни альтернативную поставку нефти в страну.