МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу более чем на 4% после убийства иранского генерала Касима Сулеймани в результате американского удара, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 14.12 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,41% — до 69,17 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,17%, до 63,73 доллара за баррель.

Спрос на нефть усилился после сообщения о том, что США совершили санкционированный президентом Дональдом Трампом удар по багдадскому аэропорту. В результате атаки погиб глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей иранской революции Касем Сулеймани.

"Настал только третий день нового года, а на инвесторов обрушился огромный поток (событий, свидетельствующий о — ред.) геополитической неопределенности", — отметил специалист Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Участники торгов ожидают ответных действий со стороны Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть, а власти сообщили о том, что ответные меры будут приняты в ближайшее время.

Эксперты JBC Energy отметили в сообщении, что цены на нефть останутся повышенными из-за реальной возможности эскалации конфликта.