МИНСК, 3 янв — ПРАЙМ. Госконцерн "Белнефтехим" готов обеспечить потребности внутреннего рынка Белоруссии в автомобильном топливе в полном объеме, заявил в пятницу заместитель председателя концерна Андрей Бунаков.

Ранее в пятницу замгендиректора государственного производственного объединения "Белоруснефть" Сергей Каморников заявил РИА Новости, что в связи с прекращением поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ не ожидает дефицита топлива в республике, поскольку "в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на десять дней". Каморников также уточнил, что все заправочные станции сети "Белоруснефти" работают в штатном режиме.

"Имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы наших НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива. Поэтому поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутренних рынках мы не видим", — цитирует Бунакова госагентство Белта.

В пятницу источник в нефтяной отрасли республики сообщил РИА Новости, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Немногим позднее госконцерн "Белнефтехим" подтвердил этот факт, отметив, что загрузка заводов снижена до технологического минимума. В настоящее время НПЗ в республике работают на сформированных ранее запасах нефти. В свою очередь российская "Транснефть" сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через страну идет без ограничений.