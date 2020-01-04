МИНСК, 4 янв — ПРАЙМ. Отгрузка нефтепродуктов с двух НПЗ Белоруссии на внутренний рынок республики не останавливается даже при "чуть сниженных объемах загрузки нефтеперерабатывающих заводов", заявил замгендиректора государственного производственного объединения "Белоруснефть" Сергей Каморников.

Ранее Каморников заявлял РИА Новости, что в связи с прекращением поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ не ожидает дефицита топлива в республике, поскольку "в компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на десять дней". Каморников также уточнил, что все заправочные станции сети "Белоруснефти" работают в штатном режиме. Госконцерн "Белнефтехим", которому подчиняется "Белоруснефть", заявил, что готов обеспечить потребности внутреннего рынка страны в автотопливе в полном объеме.

"С точки зрения обеспечения внутреннего рынка ситуация стабильная, всегда государственная система нефтепродуктообеспечения работает таким образом, что в первую очередь обеспечивается внутренний рынок, во вторую очередь идут поставки на экспорт. Сегодня даже при чуть сниженных объемах загрузки нефтеперерабатывающих заводов отгрузка с заводов не останавливается, нефтепродукты поступают на 30 нефтебаз системы "Белоруснефть" и топливо имеется на всех заправочных станциях", — заявил Каморников в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам замглавы предприятия, созданные запасы позволяют бесперебойно обеспечивать топливом как физических, так и юридических лиц на территории Белоруссии.

В пятницу источник в нефтяной отрасли республики сообщил РИА Новости, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Немногим позднее госконцерн "Белнефтехим" подтвердил этот факт, отметив, что загрузка заводов снижена до технологического минимума. В настоящее время НПЗ в республике работают на сформированных ранее запасах нефти. В свою очередь российская "Транснефть" сообщила, что с 1 января не получила от российских нефтяных компаний заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ, однако транзит нефти через страну идет без ограничений.

Концерн "Белнефтехим" в пятницу также сообщил, что Минск с 1 января временно приостановил экспорт всех видов нефтепродуктов на фоне прекращения поставок нефти из РФ на НПЗ Белоруссии.