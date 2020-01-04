МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Транснефть получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии, сообщил РИА Новости официальный представитель транспортной монополии Игорь Демин.

"Мы получили заявку на прокачку в объёме 130 тысяч тонн нефти на "Нафтан", — сказал он.

Он добавил, что документы на прокачку на данный момент оформляются.