КИЕВ, 4 янв /ПРАЙМ/. Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" получает оплату за транзит газа в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, несмотря на временное сокращение транзита, сообщил в субботу глава компании Сергей Макогон.

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Глава оператора Сергей Макогон 1 января сообщил, что первая ночь работы "Оператора ГТС" прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.

"Несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 миллионов кубометов в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчёта 178 миллионов кубометров в сутки. Деньги уже на счетах Оператора ГТС Украины, так как услуги оказываются по принципу предоплаты", — написал он в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее 7 миллиардов долларов. Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев ранее выразил надежду, что новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины будет взаимовыгоден для всех сторон.

Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа в Европу через Украину был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора. После принятия соответствующего закона началось ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза". Первого января 2020 года отделение завершилось.