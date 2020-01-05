ЯКУТСК, 5 янв /ПРАЙМ/. Полицейские нашли мужчину, который по неосторожности выстрелил из ружья в трансформатор, в результате чего у потребителей в городе Мирный Якутии были проблемы с электроснабжением, сообщает пресс-служба МВД России по республике.

"Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 55-летний местный житель, находясь в гаражном боксе, по неосторожности произвел выстрел из охотничьего гладкоствольного ружья в сторону подстанции, в результате чего повредил радиатор охлаждения трансформатора", — отметили в пресс-службе.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в пятницу энергетики устраняли повреждение радиатора охлаждения трансформатора на подстанции 110 кВ "Западная" в городе Мирном, нанесенное неизвестными лицами. На время работы автоматики повторного включения под ограничение попали жители Мирного. На радиаторе обнаружено пулевое отверстие. Информация об этом передана в полицию.