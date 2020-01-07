КИЕВ, 7 янв – ПРАЙМ. Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции отключили от сети для проведения планового ремонта, сообщила во вторник пресс-служба оператора украинских АЭС, компании "Энергоатом".

"В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой 6 января 2020 года в 10.23 (11.23 мск — ред.) энергоблок №1 Ровенской АЭС (ВВЭР-440) отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в работе находятся три энергоблока, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.