МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана запланирована в среду в Стамбуле.

Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Турции.

История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской торговли, направленного 30 августа 1492 года османскому султану Баязиду II). Посольство Российской империи в Стамбуле на постоянной основе открылось в 1701 году. Дипломатические отношения между РСФСР (СССР) и Турецкой Республикой установлены 3 июня 1920 года.

Базовым документом современных российско-турецких отношений является Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики 1992 года.

В декабре 2004 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с официальным визитом впервые за 30 лет. По его итогам лидеры двух стран приняли Совместную декларацию об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Последующие годы характеризовались интенсивным развитием политических и экономических связей.

Отношения России и Турции кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически "заморожены". В июне 2016 года президент Турции в послании президенту Российской Федерации выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота.

29 июня после телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений. В развитие достигнутых договоренностей министры иностранных дел провели 1 июля рабочую встречу в Сочи.

9 августа 2016 года в Санкт-Петербурге прошла первая после кризиса в двусторонних отношениях встреча президентов России и Турции. По ее итогам Путин и Эрдоган заявили о готовности восстановить сотрудничество по всем направлениям.

В 2016 году лидеры двух стран также встречались 3 сентября в преддверии саммита "Группы двадцати" в китайском городе Ханчжоу и 10 октября "на полях" Мирового энергетического конгресса в Стамбуле.

В 2017 году Путин и Эрдоган провели восемь полномасштабных встреч, в 2018 году лидеры России и Турции встречались семь раз.

В 2019 году Эрдоган посещал Россию с рабочими визитами в январе, феврале, апреле, августе и октябре.

В ходе визита в августе Путин и Эрдоган открыли авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, а затем посмотрели летную программу. В Жуковском также состоялись переговоры на высшем уровне.

Перед началом беседы главы двух государств в режиме телемоста пообщались с экипажем Международной космической станции.

В октябре Путин принял Эрдогана в резиденции Бочаров Ручей в Сочи. В ходе встречи обсуждалась ситуация в Сирии, в частности вопросы нормализации обстановки на северо-востоке страны, противодействия международным террористическим группировкам и продвижения процесса политического урегулирования. По итогам международных консультаций, продолжавшихся несколько часов, президенты приняли меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией.

Президент России Владимир Путин посетил Турцию с рабочим визитом в сентябре. В Анкаре Путин принял участие в пятой трехсторонней встрече глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Состоялась также двусторонняя встреча Путина и Эрдогана.

Осуществляется диалог по линии глав внешнеполитических ведомств. В 2018-2019 годах состоялось 17 встреч Сергея Лаврова с Мевлютом Чавушоглу.

30 июля 2019 года они побеседовали "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН в Бангкоке (Таиланд).

25 сентября Лавров, Чавушоглу и их иранский коллега Джавад Зариф провели трехстороннюю министерскую встречу в Нью-Йорке. Очередная министерская встреча в трехстороннем формате прошла 30 октября в Женеве.

Активизировался диалог по линии парламентов России и Турции. В апреле 2019 года состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Великого национального собрания Турции Мустафы Шентопа "на полях" 140-й ассамблеи Межпарламентского союза в Дохе (Катар).

В июле 2019 года Мустафа Шентоп посетил с визитом Москву, где принял участие в работе форума "Развитие парламентаризма". В ходе визита состоялись встречи с Путиным, спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

12 октября Стамбул с визитом посетила делегация парламентариев во главе с Володиным. В ходе визита Володин встретился с Эрдоганом.

Наряду с контактами на высшем и высоком уровнях осуществляется активное взаимодействие между ключевыми российскими и турецкими министерствами и ведомствами, руководители которых ежегодно проводят встречи в рамках действующих при ССВУ механизмов – Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Российско-турецкого форума общественности (РТФО).

В ходе контактов на высшем и высоком уровнях центральное место занимает сирийская проблематика. В рамках сирийского урегулирования Турция, Россия и Иран инициировали астанинский процесс, конгресс сирийского национального диалога в Сочи, тем самым создав условия для активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН. Среди других международных вопросов традиционно большое внимание уделяется положению на Ближнем Востоке, в Закавказье и Центральной Азии, на Украине и вокруг нее.

Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По итогам 2018 года объем внешней торговли России и Турции составил 25,5 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 21,3 миллиарда долларов и импорта – 4,2 миллиарда долларов.

За январь-октябрь 2019 года внешнеторговый оборот России и Турции составил 21,69 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 17,754 миллиарда долларов и импорт – 3,935 миллиарда долларов.

В структуре российского экспорта традиционно преобладают энергоносители, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь.

Развивается энергетическое партнерство, являющееся прочным фундаментом сотрудничества двух стран, в первую очередь, в газовой сфере. Россия на протяжении многих лет является надежным ведущим поставщиком природного газа в Турцию, обеспечивая более половины ее потребностей в этом виде топлива. Поставки осуществляются в соответствии с долгосрочными контрактами по газопроводам "Голубой поток" и Трансбалканский. В 2018 году на турецкий рынок было поставлено 23,96 миллиарда кубометров газа.

В октябре 2016 года было подписано межправительственное соглашение по проекту строительства нового газопровода из России в Турцию "Турецкий поток", которое предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок на турецкий рынок, другая – для транзита через Турцию в европейские страны. В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию – в Сербию и Венгрию. Запуск газопровода "Турецкий поток" планируется на 8 января 2020 года.

Развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики в рамках реализации крупнейшего совместного проекта по сооружению российскими специалистами атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.

12 сентября 2017 года Москва и Анкара подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400. Россия в 2019 году выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Соглашение предполагает также опцион на еще один полковой комплект. По словам Эрдогана, российские ЗРК будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года. С 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн в год. В начале 2019 года объем квоты был увеличен до 100 тысяч тонн.

По итогам 2018 года, объем торговли в сфере сельского хозяйства вырос на 7% – до 3 миллиардов долларов.

Одним из развивающихся направлений экономического взаимодействия двух стран является инвестиционное сотрудничество. В настоящее время встречные капиталовложения России и Турции составляют более 10 миллиардов долларов с каждой стороны. Турция, в частности, инвестирует в лесообрабатывающую промышленность, производство стекла и текстиля. Российские компании, в свою очередь, заинтересованы в развитии турецкой инфраструктуры, связанной с энергопотреблением.

В апреле 2019 года Российский фонд прямых инвестиций и Турецкий суверенный фонд подписали соглашение по созданию инвестиционной платформы с капиталом в объеме 1 миллиарда долларов для вложения средств в перспективные отрасли экономик обеих стран.

4 октября 2019 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о расчетах и платежах в национальной валюте. Основной целью документа является постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами. Соглашением также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт "МИР" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT – системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

Возобновлена деятельность Смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Очередное заседание состоялось в июле 2019 года в Анталье.

Начатый в середине 2016 года процесс нормализации двусторонних отношений позволил также снять запрет на продажу туристических туров в Турцию, позднее было принято постановление правительства РФ, позволяющее возобновить чартерные воздушные перевозки с Турцией.

Согласно данным министерства культуры и туризма Турции, в 2018 году в Турцию посетили почти 6 миллионов граждан РФ (5,82 миллиона человек). Это на 28% больше, чем было зафиксировано в 2017 году (4,7 миллиона человек).

По данным российской статистики, за январь-сентябрь 2019 года Турцию посетило 5,7 миллиона туристов из России (за аналогичный период 2018 года – 4,9 миллиона человек).

В 2019 году Россия и Турция проводили перекрестный Год культуры и туризма.