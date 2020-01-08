ДОХА, 8 янв — ПРАЙМ. Нефтяные объекты в Ираке остаются в безопасности, добыча нефти идет своим чередом на фоне обострения ситуации между США и Ираном, сообщил в среду генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в кулуарах конференции в ОАЭ. Его слова цитирует телеканал "Аль-Арабия".

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

"Источником большого удовлетворения является то, что объекты остаются безопасными в Ираке, а нефтедобыча продолжается и идет эффективно. Мы не ожидаем перебоев с поставками нефти из Ирака", — отметил Баркиндо.

Он выразил оптимизм в возможности Ирака своевременно достигнуть 100% в выполнении сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, несмотря на текущую напряженность.