МОСКВА, 8 янв ПРАЙМ. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что сейчас нет непосредственного риска для провозки нефти через Ормузский пролив на фоне ударов Ирана по военным базам США в Ираке, сообщает агентство Рейтер.В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Суеймани.

Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

Мазруи отметил, что события на Ближнем Востоке сегодня не являются войной. По его словам, не стоит сгущать краски вокруг происходящего.

"Войны не будет… Без сомнения, это эскалация между США, нашим союзником, и Ираном, нашим соседом, и последнее, чего мы хотим — это обострение напряженности на Ближнем Востоке", — отметил Мазруи.

"Мы не прогнозируем недостаточность в поставках нефти до тех пор, пока не будет катастрофической эскалации, которой мы не наблюдаем", — отметил он.