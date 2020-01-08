МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Ряд нефтегазовых компаний планирует приостановить передвижение танкеров через Ормузский пролив, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на сообщение Саудовской национальной судоходной компании Bahri.

Ограничения последовали после того, как в ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство главы его спецподразделения "Кудс" генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

WSJ также сообщило, ссылаясь на судовых брокеров, что помимо Bahri ограничение на перемещение танкеров также установила бразильская Petrobras.

Как отмечает издание, около 20% мировых перевозок нефти проходит на танкерах через Ормузский пролив, водный путь между Персидским заливом и Индийским океаном. Таким образов, любой сбой в поставках может оказать влияние на энергетические рынки.