Открытое горение на НПЗ в Ухте ликвидировано - МЧС
МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Коми ликвидировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что на НПЗ ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в четверг произошел пожар. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров. Огонь было локализован в 23.20 на площади 800 "квадратов". Пострадал один человек, он госпитализирован.
"Объявлена ликвидация открытого горения", — сказал собеседник агентства
https://1prime.ru/energy/20200110/830774690.html