МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Работы по тушению пожара на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Ухте завершены, выпуск продукции продолжается, ограничений по приему нефти нет, сообщает нефтяная компания.

"Пресс-служба ПАО "Лукойл" сообщает о завершении работ по тушению возгорания на блоке ввода присадок ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка". В 23.20 9 января возгорание было локализовано, в 1.14 10 января – ликвидировано. В настоящее время на объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы", — говорится в релизе.

Угрозы действующему технологическому оборудованию завода, резервуарным паркам и межцеховым коммуникациям нет, сообщает "Лукойл".

"Блок является самостоятельным узлом, он расположен на безопасном расстоянии от основных объектов предприятия. Другие производственные установки предприятия работают в штатном режиме. Продолжается выпуск товарной продукции, ограничений по приему нефти нет", — говорится в сообщении. Загрязнения окружающей среды не произошло.