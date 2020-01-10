МОСКВА, 10 янв – ПРАЙМ. Группа "Россети" подвела итоги работы электросетевого комплекса в праздничные и выходные дни 2020 года. Как говорится в сообщении компании, несмотря на сложные метеорологические условия в ряде регионов, в работе не было допущено ни одного значимого технологического нарушения, повлекшего длительные перерывы подачи электроэнергии потребителям.

Таких результатов удалось добиться благодаря новым подходам к подготовке энергообъектов и персонала к работе в период повышенных нагрузок, а также внедряемым цифровым технологиям для повышения эффективности технологических процессов, отмечается в сообщении.

Для уверенного прохождения периода новогодних праздников в группе "Россети" было сформировано более 10 тысяч бригад в составе 49 тысяч человек.

"Энергетики полностью выполнили все поставленные на праздничные дни задачи, добившись максимальных показателей надежности электроснабжения потребителей всех категорий. Работа над повышением качества предоставляемых услуг ведется на постоянной основе, повсеместно применяются современные технологии, используются лучшие решения в области клиентского сервиса. "Россети" продолжат развиваться для обеспечения необходимых условий для ведения бизнеса и комфортной жизни в России", — отметил генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.