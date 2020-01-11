Москва, 11 янв /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в субботу обсудил транзит российского газа через Украину.

"В ходе переговоров мы также затронули вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины. Было отмечено важное значение достигнутых 1 декабря договоренностей между "Газпромом" и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что данные договорённости носят взаимовыгодный и сбалансированный характер и для России, и для Украины.