ЯКУТСК, 12 янв /ПРАЙМ/. Пять улусов Якутии остались без электроснабжения из-за отключения 120-километровой высоковольтной линии "Майя-Чурапча", энергетики экстренно запускают резервные станции, теплоснабжение в населенных пунктах не нарушено, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В воскресенье утром первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников провел заседание КЧС по факту отключения электроснабжения в пяти заречных улусах республики.

"По данным центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике…, 12 января, в 07.15 часов утра по якутскому времени в результате срабатывания автомата защиты произошло отключение ВЛ-110 кВ "Майя-Чурапча" на подстанции "Майя". Без основного электроснабжения остались пять заречных улусов — Амгинский, Таттинский, Томпонский, Чурапчинский и Усть-Майский районы. Под ограничение попало 32,5 МВт мощности", — отметили в пресс-службе.

На особом контроле местных властей находится запуск котельных.

"Энергетики запускают резервные станции. В данное время в котельных запущены резервные источники питания, таким образом, теплоснабжение в населенных пунктах не нарушено", — говорится в сообщении.

В улусах организована работа межведомственных рабочих групп по проверке объектов жизнеобеспечения. Всего создано 28 групп. Объекты проверяются на запуск и работу резервных источников питания и наличие запаса топлива. Проводится информирование и оповещение населения.

"Пять районов переведены в режим повышенной готовности. На осмотр линии электроснабжения выдвинулись две бригады Мегино-Кангаласского и Чурапчинского РЭЯ. Протяженность линии составляла 120 километров. Только что сообщили, что обрыв линий электропередач обнаружен в Чурапчинском улусе. На месте обрыва уже начались ремонтные работы. Централизованное энергоснабжение будет полностью восстановлено", — приводятся слова Колодезникова.