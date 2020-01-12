ЯКУТСК, 12 янв /ПРАЙМ/. Работы по восстановлению электроснабжения пяти улусов в Якутии, оставшихся без света из-за отключения 120-километровой высоковольтной линии, завершены, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей региона.

"В 10.40 восстановительные работы были завершены. После восстановления нормальной схемы электроснабжения все потребители были запитаны, ДЭС выведены в резерв", — говорится в сообщении.

Как отметили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России, в результате аварии без электроснабжения остались свыше 64 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что по данным центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по республике, 12 января, в 07.15 часов утра по якутскому времени в результате срабатывания автомата защиты произошло отключение ВЛ-110 кВ "Майя-Чурапча" на подстанции "Майя". Без основного электроснабжения остались пять заречных улусов — Амгинский, Таттинский, Томпонский, Чурапчинский и Усть-Майский районы.

На особом контроле региональных властей находился запуск котельных. Энергетики экстренно запустили резервные станции. Теплоснабжение в населенных пунктах не было нарушено.