ХАБАРОВСК, 15 янв /ПРАЙМ/. Готовность строящейся ТЭЦ в Советской Гавани Хабаровского края, ввод в эксплуатацию которой неоднократно переносился, составляет 90%, сообщает краевое правительство в среду.

Отмечается, что первоначально ТЭЦ должны были построить в 2016 году, но сроки неоднократно переносились из-за корректировок в проектно-сметной документации. Назывался 2019-й, а затем 2020 год. Строительство ведет генерирующая компания "Русгидро".

"Работы по строительству новой ТЭЦ стоимостью 33,8 миллиарда рублей в городе Советская Гавань подходят к завершению. Готовность объекта, который обеспечит теплом 23,9 тысячи человек, достигла 90%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на строящейся ТЭЦ выполнено устройство теплого контура зданий главного, административно-бытового и общестанционного корпусов. Закончен монтаж трех котлоагрегатов, трех электрофильтров и двух турбоагрегатов. Полным ходом идет монтаж вспомогательного оборудования, завершаются пусконаладочные работы на пусковой котельной. На стройке работают более 1,7 тысячи человек.

Уточняется, что ввод ТЭЦ в Советской Гавани существенно повысит надежность электроснабжения и обеспечит перевод на централизованное теплоснабжение потребителей этого города.

Сообщается, что в регионе также планируется строительство еще одной крупной теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-4 в Хабаровске. Этот объект заменит устаревшую и низкоэффективную ТЭЦ-1, отработавшую 66 лет. Проект "Строительство Хабаровской ТЭЦ-4" включен в разработанную Минэнерго России "Программу строительства и модернизации теплоэлектростанций до 2035 года". Проектная документация уже передана на государственную экспертизу. К строительно-монтажным работам по ТЭЦ-4 планируется приступить в 2021 году.