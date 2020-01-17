КИЕВ, 17 янв /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на совещании поручил премьеру Алексею Гончаруку разобраться с высокими премиями руководства национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" после выигрыша иска в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома".

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

"Хочу (попросить – ред.) вас разобраться с ситуацией, которая тоже обернется большим скандалом с НАК "Нафтогазом" по поводу процента, который они получат от 2,9 миллиарда долларов, которые мы получили от РФ. СЧ тем, что они получат по контракту 29 миллионов долларов", — заявил Зеленский. Видеозапись беседы опубликовал офис президента Украины.

Он отметил, что руководство компании "должно оставаться людьми" и необходимо найти выход из ситуации, либо "полностью перезагрузить НАК "Нафтогаз".

В мае 2018 года наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании более чем на 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа? За жизнь" Виктор Медведчук потребовал от генпрокурора Украины Руслана Рябошапки дать оценку выплате премий руководству НАК "Нафтогаз Украины" по итогам судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже