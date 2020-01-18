КИЕВ, 18 янв — ПРАЙМ. Тарифы на транспортировку газа для потребителей Украины могли бы вырасти в 4 раза без нового транзитного контракта с РФ, тогда как подписание контракта позволило даже снизить их, заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Если б мы не провели анбандлинг (отделение оператора ГТС от "Нафтогаза" — ред.) и не подписали новое соглашение о транзите газа из РФ в Европу, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли б вырасти в 4 раза. Наличие же нового контракта позволило национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, даже снизить тарифы на транспортировку для наших потребителей", — написал Макогон в субботу в Facebook.

Он отметил, что из-за реализации проекта "Турецкий поток" Украина потеряла 15 миллиардов кубометров транзита в год.

"Реализация "Газпромом" "Турецкого потока" сильно ударила не только по Украине (мы лишились 15 миллиардов кубометров транзита в год). Больше всех пострадала Молдова, так как они лишилась практически всей транзитной выручки. Фактически через их ГТС остался транзит только для Румынии (примерно 5 миллионов в сутки), но и он может скоро прекратиться, если "Газпром" начнет поставлять газ в Румынию со стороны Болгарии", — написал Макогон.

Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

Одним из ключевых условий продолжения транзита российского газа в Европу через Украину был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза Украины" завершилось 1 января 2020 года.