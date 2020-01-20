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ВАШИНГТОН, 20 янв /ПРАЙМ/. Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что нефтяные объекты в Ливии будут разблокированы после Берлинской конференции по урегулированию в этой стране.

"В Ливии есть важный энергетический потенциал… Мы надеемся, что имевшиеся случаи, когда перекрывалась нефть, идущая за границу… что она откроется в результате этого разговора", — сказал Помпео, слова которого привел журналистам госдепартамент.

Кроме того, Помпео заявил о достижении на конференции прогресса в отношении полномасштабного прекращения огня.

Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.

Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара.