МИНСК, 20 янв /ПРАЙМ/. Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости в понедельник представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".

"Белорусская (нефтяная – ред.) компания закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она через клайпедский порт пойдет на завод "Нафтан", — рассказал собеседник агентства.