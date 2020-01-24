МОСКВА, 24 янв – ПРАЙМ. Инвестпрограмма ПАО "Россети" на 2020 год составляет около 290 миллиардов рублей, она учитывает все необходимые потребности в развитии на территории регионов присутствия компании, сообщил ее руководитель Павел Ливинский на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Это объекты в каждом регионе присутствия, наиболее тяжелые, сложные мероприятия, где у нас сдерживается развитие промышленности. Мы это учитываем в планах развития и в 2020 году все в срок выполняем, в том числе и второй этап по увеличению надежности Московского региона", — подчеркнул он.

Наиболее крупные объекты – ввод подстанции на 330 кВт в Мурманске для присоединения новых потребителей города, пять высоковольтных подстанций и полное завершение реконструкции и расширения систем электроснабжения Калининградской области. На данный момент обеспечение области электроэнергией гарантировано в случае любых штатных и внештатных ситуаций, сказал Ливинский.

По его словам, за 2019 год было выполнено 322 тысячи договоров присоединения, при этом суммарная нагрузка составила 14,5 Гвт. Выполнены все мероприятия комплексного плана расширения и развития магистральной инфраструктуры, в частности, энергоснабжение газопровода "Сила Сибири" и Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.