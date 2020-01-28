МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Возгорание уличного трансформатора на ТЭЦ-26 произошло во вторник вечером на юге Москвы, пострадавших нет, пожарные приступили к тушению, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосэнерго".

"На ТЭЦ-26 около 21.15 мск было обнаружено возгорание уличного трансформатора Т-98А. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В результате происшествия никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено", — сообщили в пресс-службе компании.

В МЧС Москвы сообщили, что возгорание трансформатора произошло на площади около 60 квадратных метров.

"Востряковский проезд, дом 10, происходит загорание уличного трансформатора на площади около 60 квадратных метров. Подразделения на месте. Сведений о пострадавших не поступало", — сообщили в ведомстве.