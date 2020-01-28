Пожар на ТЭЦ-26 на юге Москвы потушили, сообщили в экстренных службах
МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Пожар на трансформаторной подстанции на ТЭЦ-26 на юге Москвы удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Принятыми мерами пожар полностью потушен", — сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, возгорание трансформатора по адресу: Востряковский проезд, 10 было ликвидировано в 22.22.
https://1prime.ru/energy/20200128/830858025.html