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МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Пожар на трансформаторной подстанции на ТЭЦ-26 на юге Москвы удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Принятыми мерами пожар полностью потушен", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, возгорание трансформатора по адресу: Востряковский проезд, 10 было ликвидировано в 22.22.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков также сообщил журналистам, что в результате пожара никто не пострадал, все потребители получают ресурсы в штатном режиме.

"Пожар на ТЭЦ-26 ликвидирован. Никто не пострадал. Все потребители получают ресурсы в штатном режиме",- сообщил Бирюков.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что причиной пожара трансформатора на ТЭЦ-26 на юге Москвы, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание в электрообрудовании.