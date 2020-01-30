МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне на юго-востоке Москвы не обнаружено, за дым был принят пар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал, что битумная установка загорелась на территории ОАО "Газпромнефть" во 2-м квартале микрорайона Капотня.

"По результатам проверки по адресу: 2-й квартал Капотни, дом 1, корпус 3 загораний нет, пар принят за дым", — сказал собеседник агентства.Битумная установка загорелась на территории ОАО "Газпромнефть" на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.