МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ в рамках своих договоренностей с крупнейшим мировым производителем урана АО НАК "Казатомпром" консолидирует 100% минус одну акцию совместного предприятия "Центр по обогащению урана" (ЦОУ, Новоуральск, Свердловская область), сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

Ранее в четверг Федеральная антимонопольная служба России опубликовала информацию о согласовании сделки по приобретению ТВЭЛ 49,999982% акций ЦОУ, принадлежащих "Казатомпрому".

"В рамках договоренностей между ТВЭЛ и НАК "Казатомпром" о новой конфигурации проекта по сотрудничеству в области обогащения урана в сложившихся рыночных условиях стороны реализуют сделку, по итогам которой 100%-1 акция ЦОУ будут консолидированы в ТВЭЛ", — отметила пресс-служба топливной компании "Росатома".

Сделка позволит сторонам продолжить реализацию двустороннего сотрудничества в рамках проекта ЦОУ в новом формате, поясняет ТВЭЛ. "В частности, для ТВЭЛ — упростит корпоративное управление ЦОУ за счет консолидации акций предприятия. В свою очередь, НАК "Казатомпром", сохранив за собой одну акцию совместного предприятия, и в дальнейшем будет обеспечено гарантированным доступом к российским услугам по обогащению урана (через поставки ЦОУ)", — отмечается в сообщении.

"Центр по обогащению урана" является совместным российско-казахстанским предприятием, созданным в 2006 году на паритетных началах: изначально по 50% акций принадлежали ТВЭЛ и "Казатомпрому". Деятельность ЦОУ заключается в предоставлении услуг по обогащению урана компаниям "Казатомпром" и АО "Техснабэкспорт" (крупнейший экспортер российских товаров и услуг начальной стадии ядерного топливного цикла, входит в "Росатом"). Обогащение урана производится на действующих производственных мощностях предприятия ТВЭЛ АО "Уральский электрохимический комбинат" (Новоуральск).