МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 миллиона баррелей в день, или на 20% от обычного общего потребления в этот календарный период, из-за влияния распространения коронавируса на экономику, такую оценку даёт агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Китай — крупнейший импортер нефти в мире. Агентство отмечает, что страна в среднем потребляет около 14 миллионов баррелей этого сырья в день, что эквивалентно совокупным потребностям Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии и Южной Кореи.

Власти Китая 31 декабря сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

"Это действительно "черный лебедь" для рынка нефти", — приводит агентство мнение партнера Again Capital Джона Килдуффа (John Kilduff). Эксперт также отмечает, что теперь рынки ждут реакции ОПЕК+.

Как ранее в понедельник отмечал Блумберг, в итоге нынешний январь стал для рынка нефти худшим с 1991 года, когда котировки за месяц рухнули на 26%. Так, фьючерсы на нефть Brent обвалились на 15,5%, с отметки 66 долларов за баррель до уровней ниже 56 долларов на торгах в пятницу, а контракты WTI начинали год по 61 доллар за баррель, но 31 января падали в моменте ниже 51 доллара, потеряв 16,5%.

Такая динамика, в частности, может вынудить ОПЕК и ее "союзников" по ОПЕК+ провести экстренное совещание, чтобы обсудить возможности дальнейшего сокращения добычи и тем самым остановить падение цен, не исключает также агентство.