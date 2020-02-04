МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Минэнерго РФ не поддержало идею Минфина России об увязке предоставления налоговых льгот по Приобскому месторождению с мировыми ценами на нефть, сообщил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Оно не было поддержано Минэнерго. С разногласиями в правительстве (предложения — ред.). Нужно решение правительства, мы его ждем", — сказал он.

Как ранее сообщал РИА Новости представитель министерства финансов, Минфин внес в правительство законопроект о предоставлении налогового вычета по НДПИ в отношении Приобского месторождения. Чтобы не были затронуты базовые доходы, за счет которых финансируются уже заложенные в бюджет 2020-2022 годов расходные обязательства государства, министерство предложило привязать предоставление вычета к мировым ценам на нефть.

Так, при цене нефти выше 65 долларов за баррель вычет будет таким, как и запрашивали компании — 60 миллиардов рублей в год. Но если цена нефти опустится ниже базовой — 42-44 долларов за баррель в 2020-2022 годах, вычет предоставляться не будет. А между базовой и фиксированной ценой в 65 долларов за баррель вычет предлагается рассчитывать по формуле с линейной зависимостью от уровня цен.

В целом выпадающие доходы бюджета от предоставления вычета составят, как ожидается, 600 миллиардов рублей.