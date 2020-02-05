МИНСК, 4 фев /ПРАЙМ/. Введение лимитов на отпускаемое топливо на ряде АЗС "Лукойла" в Белоруссии является "самоуправством" и "находится на грани провокации", заявил РИА Новости во вторник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Во вторник портал tut.by сообщил, что ряд региональных заправок "Лукойла" ввели в Белоруссии ограничение на покупку дизеля в одни руки, причем лимит касается и легкового, и грузового транспорта. В публикации портала среди прочего отмечалось, что белорусским сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании, отказывают в поставках нефтепродуктов с НПЗ в Мозыре и Новополоцке, поскольку "нет нефти — нет бензина". Также портал указал, что с января "Лукойл", "Роснефть", "Газпром нефть" и "Татнефть" отказались поставлять нефть в Белоруссию по цене без премии.

"Введение лимитов по количеству топлива на ряде АЗС "Лукойла", по сути, самоуправство и находится на грани провокации. Ни на уровне правительства, ни концерна "Белнефтехим" таких решений не принималось. На белорусских АЗС топливо отпускается без ограничений, перебоев с обеспечением нет", — сказал Тищенко.

Он подчеркнул, что НПЗ республики работают в прежнем режиме для "полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в топливе".

Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Белорусский лидер Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.

По данным "Белнефтехима", в январе цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой. Ранее Лукашенко также заявлял, что у Белоруссии требовали еще заплатить премию российским компаниям в размере 15-16 долларов на тонну. В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале.