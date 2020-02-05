МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству направить 2,9 миллиарда долларов, полученные "Нафтогазом" от "Газпрома", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины, сообщает пресс-служба главы государства.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.

"Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов — построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине", — сказал Зеленский на совещании с представителями кабмина и Верховной рады во вторник.