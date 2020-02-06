МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая Statoil) в 2019 году снизилась в 4 раза по сравнению с предыдущим годом, до 1,851 миллиарда долларов, следует из отчета компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 0,55 доллара против 2,27 доллара годом ранее. Выручка Equinor составила 64,357 миллиарда долларов, что на 19% ниже аналогичного показателя 2018 года.

Equinor в четвертом квартале получила чистый убыток в 230 миллионов долларов против чистой прибыли в 3,367 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на акцию разводненный убыток составил 0,07 доллара против прибыли в 1,01 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании оказалась на 32,4% ниже аналогичного показателя годичной давности и составила 15,169 миллиарда долларов.

Средняя стоимость нефти марки Brent, по оценкам компании, за год составила 64,3 доллара за баррель — на 9% ниже, чем в 2018 году.

Объем добычи углеводородов компании в четвертом квартале достиг 2,198 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 1% больше показателя за аналогичный период 2018 года. По итогам всего года он сократился на 2% — до 2,074 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Согласно прогнозу Equinor, в 2020 году ее добыча будет примерно на 7% выше уровня 2019 года.

Нефтегазовая группа Statoil сменила название на Equinor в мае 2018 года. Компания более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — Норвегия.