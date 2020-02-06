МИНСК, 6 фев — ПРАЙМ. Россия поставила в Белоруссию в январе лишь 500 тысяч тонн нефти вместо 2 миллионов тонн, как это предусмотрено согласованным балансом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко и потребовал от правительства доложить, что "сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства".

Как сообщает в четверг агентство Белта, Лукашенко проводил совещание по эффективной работе ТЭК страны, в частности, в связи с противоречиями с РФ в энергетической сфере.

"К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти — по 2 миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч тонн — одна четверть. Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства", — приводятся в сообщении агентства слова Лукашенко.

Он заявил, что в очередной раз возникли разногласия по энергетическим вопросам с ближайшим партнером — Россией. Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства, заметил он. "Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии", — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что Белоруссия слишком часто вынуждена корректировать планы развития своей экономики. "Поэтому хотелось бы услышать о механизмах компенсации потерь, которые наша страна неизбежно несет в этот период не по своей вине. Требования известны — ни один житель Беларуси, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров", — сказал он.

Президент также поинтересовался предложениями правительства по поиску альтернативных поставщиков энергоресурсов. "Еще раз, уже публично, повторяю: все нефтеперерабатывающие заводы должны работать. Мы должны обеспечивать нефтепродуктами не только внутренний рынок, как это происходит теперь, но и наши обязательства по контрактам на внешних рынках, то есть продажу нефтепродуктов Европе, Украине, другим странам", — заметил Лукашенко.

Сторонам до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти. Белорусский лидер ранее на фоне нефтегазовых споров говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Кроме того, Белоруссия закупила около 86 тысяч тонн норвежской нефти для переработки на НПЗ в Новополоцке.