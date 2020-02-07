МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру выросло в декабре в месячном выражении на 30 единиц, или на 1,5%, до 2073 штук, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых сократилось на 192, или на 8,5%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении уменьшился на 13, или на 2%, и составил 791 штуку, в Канаде — вырос на 69, или в 1,5 раза, до 204 единиц.

Количество установок в Европе сократилось на 6 штук (4%), до 175 единиц. На Ближнем Востоке общее число буровых установок за месяц не изменилось по сравнению с ноябрем и составило 430 единиц. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок снизилось на 4 штуки, или 2%, до 222 штук, в Африке — также сократилось на 4 штуки, или 3,4%, до 114 единиц. В Латинской Америке показатель упал на 12 штук (-6,3%), до 179 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.